Tadej Pogacar: «J’espère être à 100% au Tour de France»

La rumeur a beau courir très vite, elle sera toujours moins rapide que Tadej Pogacar sur son vélo. Le Slovène, que d’aucuns annonçaient déjà forfait pour le Tour de France, a réitéré sa volonté absolue de participer à la Grande Boucle. Plus encore, d’y peser.

Depuis la Sierra Nevada où il s’entraîne avec une partie de sa formation UAE, l’ogre du printemps s’est exprimé pour la toute première fois depuis sa chute sur les routes de Liège-Bastogne-Liège dont il s’est relevé avec une fracture du scaphoïde et de l’os semi-lunaire au niveau de sa main gauche. « Je vais bien, merci beaucoup », a-t-il lancé, grand sourire, par écrans interposés. « J’ai repris les entraînements sur la route cette semaine, après avoir couru et fait beaucoup de rouleau. La forme est bonne et ne fait que s’améliorer. Je vais poursuivre par de grosses séances ici, en altitude puis j’irai, dès le 11 juin, reconnaître certaines étapes du Tour avant de revenir en altitude, à Sestrières pour peaufiner ma condition. Mes deux championnats nationaux sont au programme mais je devrai malheureusement faire l’impasse sur le Tour de Slovénie. J’ai perdu du temps et il y a des entraînements qualitatifs que je n’ai pas pu réaliser ces quatre dernières semaines, j’ai besoin de m’entraîner spécifiquement, sur les intervalles notamment. »

Avant le Grand Départ à Bilbao, il lui reste « trois semaines de travail intense » et le double vainqueur du Tour ne semble inquiet en rien. « Je me réjouis de voir où j’en suis », poursuit-il, expliquant qu’il passera une radio ce lundi histoire de s’assurer que la guérison de son poignet gauche suit le bon chemin. « Peut-être que je devrai rouler avec une attelle légère durant le début du Tour, on verra en fonction du scan, mais, en tout cas, il n’y a plus de douleur. J’espère que j’aurai récupéré toute ma mobilité du poignet, pour pouvoir sprinter mais tout va dans le bon sens. Bon, je dois l’avouer, les premiers jours, on m’avait dit que je ne pouvais pas rouler avant six semaines mais j’ai été un peu stupide et j’ai fait un forcing de fou pour pouvoir y retourner. Je n’ai pas trop écouté les médecins, sans mettre trop de pression au niveau de ma main », se marre-t-il, tel un enfant qui explique son bon coup.

« Si j’étais Remco, j’irais au Tour »

Résolument optimiste, le vainqueur du Ronde, de l’Amstel, de la Flèche entre autres folies il y a quelques mois, entend être au sommet de son art dans vingt-huit jours au Pays basque. « J’espère que je serai à 100 %. Le poignet ne le sera peut-être pas tout à fait mais les jambes et le corps oui. Et vous n’avez pas besoin du poignet pour pédaler… », pose celui qui a connu, à Liège, le premier coup d’arrêt dans sa prolifique carrière. L’occasion de récupérer « un peu de fraîcheur même si j’aurais préféré avoir une course dans les jambes et plus des championnats avant le Tour mais je ne suis pas inquiet, je peux adapter l’entraînement pour le rendre similaire à une compétition ».