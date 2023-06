John Textor: «Thierry Dailly a volé 400.000€ avant de les rembourser»

Lors d’une conférence de presse organisée ce vendredi, le président du RWDM John Textor a effectué une mise au point et est revenu sur la situation du club, expliquant notamment ce qu’il reprochait à Thierry Dailly.

Depuis mercredi et l’annonce de l’éviction de Thierry Dailly, le RWDM est au cœur de l’actualité. Ce vendredi, John Textor, le propriétaire et nouveau président du club, a tenu une conférence de presse d’une heure et demie pour revenir sur la situation tendue qui entoure le club en ce moment. Après une longue introduction où l’Américain est revenu sur la chronologie de son arrivée au club, le point central des accusations de Textor à l’encontre de Dailly c’est que ce dernier aurait volé de l’argent dans les caisses du club.