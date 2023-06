Simon Goffin optimiste concernant Elise Mertens: «Elle peut aller loin…»

Désormais directeur sportif au TC Ans, Simon Goffin offre la particularité d’avoir coaché tant Anastasia Pavlyuchenkova (2017-2019) que Elise Mertens (2022). « C’est chouette d’avoir deux de ses anciennes joueuses en huitième de finale d’un Grand Chelem », lâche-t-il directement. « J’ai gardé de très bons contacts avec elles, même si on ne se sonne plus tous les jours, évidemment. »

Et donc à quoi peut-on s’attendre dimanche ? « Je pense que c’est du 50-50, ça peut paraître bateau, mais vous allez comprendre. Pour moi, physiquement, Elise a l’avantage. Elle est bien préparée, elle n’a pas trop perdu d’énergie jusque-là et sa belle victoire contre Pegula va la booster. Nastia (NDLR : diminutif pour Anastasia), elle, sort d’une saison sans jouer à cause de son genou, ce qui ne lui a pas offert une préparation idéale. Elle a déjà dû batailler deux fois en trois sets, ici. Donc, il faudra voir. Tennistiquement parlant, par contre, là, l’avantage va à la Russe. Quand elle est bien, Nastia fait, pour moi, partie du Top-5 au niveau de la qualité de la frappe, puissante, propre et dans les bonnes zones. Niveau expérience, je pense qu’elles se valent. Nastia a disputé la finale de Roland-Garros en 2021, mais n’oublions pas la demi-finale d’Elise à l’Open d’Australie en 2018. Ce qui est clair, c’est qu’elles savent toutes les deux que le tableau féminin est très ouvert. Si on se place dans le clan belge, Elise peut aller loin dans ce tournoi ! Tout va effectivement se jouer dans la manière dont elles vont gérer ce huitième. Elise considère-t-elle Nastia comme la favorite ? Nastia pense-t-elle qu’elle n’a rien à perdre après une année où elle ne parvenait presque plus à s’asseoir ? La clé de ce duel est sans doute dans les réponses à ces questions. »