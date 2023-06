Biniam Girmay: «Je pense que ça ira pour le Tour de France»

Il est arrivé en Belgique dans la nuit de mercredi à jeudi après plus d’un mois en Érythrée. Une période durant laquelle Biniam Girmay a pansé ses plaies, validé la guérison de sa commotion et repris, grand plateau, le chemin de l’entraînement. Le leader de l’équipe Intermarché – Circus Wanty fait son grand retour à l’ombre de l’Atomium, ce dimanche, à l’occasion de la Brussels Cycling Classic, lui qui n’a plus accroché le dossard depuis sa chute glaçante à une septantaine de kilomètres de l’arrivée du Tour des Flandres, début avril. Bilan, des brûlures un peu partout et une commotion. Désormais de mauvais souvenirs. Entretien.

Biniam, tout d’abord, comment allez-vous ?