Ronny Deila évoque son départ du Standard pour Bruges: «C’étai une décision évidente»

Avant l’officialisation de son arrivée chez les Blauw en Zwart, la presse flamande évoquait déjà un accord et à ce moment-là, Deila niait en bloc face aux caméras, indiquant n’avoir eu aucun contact avec le club. Mais une semaine plus tard, voilà que la rumeur se vérifier. L’entraîneur est revenu sur cet épisode marquant. « Vous savez, j’ai l’ambition d’aller le plus loin et haut possible en football, c’est donc une décision évidente pour moi », explique-t-il. « Nous vivons dans un monde cynique et cruel. J’essaie de saisir les opportunités lorsqu’elles se présentent à moi. Puis, je fais de mon mieux. C’est une vie amusante, mais fatigante. Le football de haut niveau est une activité dévorante, mais je ne connais pas d’autre vie. Je n’ai pas pris de temps pour moi depuis que je suis dans le football », souligne Deila, qui profite en ce moment d’un peu de répits en famille avant la reprise programmée le 26 juin côté brugeois.