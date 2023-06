Nouveau trophée pour Kevin De Bruyne? Manchester City affronte United en finale de la Coupe d’Angleterre ce samedi

Manchester United et Manchester City vont s’affronter en finale de la Coupe d’Angleterre, samedi à 16h00 dans l’enceinte mythique de Wembley, à Londres. Kevin De Bruyne et City pourraient s’offrir le doublé domestique, après leur titre en championnat et avant la finale de la Ligue des champions, le 10 juin.

C’est la première fois que le plus vieux tournoi footballistique encore existant, dont la première édition a eu lieu en 1872, connaîtra un derby mancunien en finale. United pourrait remporter une 13e FA Cup, la dernière datant de 2016, et tentera de gêner la course de City vers un triplé historique que seuls les Red Devils de Sir Alex Ferguson ont accompli en Angleterre, en 1999. Manchester United a vécu une saison en dents de scie pour la première année sur le banc d’Erik Ten Hag, terminant à la 3e place en championnat et remportant la Coupe de la Ligue en février dernier, mais éliminé en quart de finale d’Europa League par Séville.

« On donnera tout, et quand je dis tout, c’est tout » pour battre City, avait promis Ten Hag fin avril, après la victoire en demi-finale contre Brighton.

Mais vendredi, à la veille du match, il a aussi souligné que « ce qui compte ce n’est pas de les stopper. Ce qui compte, c’est de gagner cette coupe (…) C’est génial qu’on ait mérité cette opportunité d’être en finale et d’affronter City (…) On s’est battu pour cela », a-t-il souligné.