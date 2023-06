Roland-Garros: Elena Rybakina, citée parmi les favorites, déclare forfait avant son match

Elena Rybakina a déclaré forfait à Roland-Garros ce samedi alors qu’elle allait affronter Sara Sorribes Tormo pour une place en 8es. La Kazakhe, N.4 mondial, est malade et fiévreuse. « Hier et avant-hier, je ne me sentais pas bien. Je n’ai pas dormi cette nuit… », a-t-elle expliqué en conférence de presse. « La bonne décision est de se retirer parce que c’est difficile de jouer dans ces conditions. Je suis déçue de ne pas pouvoir jouer. C’est la vie, il y a des hauts et des bas. Aujourd’hui, je voulais être à 100% mais de toute évidence, j’en suis loin. Je n’ai pas de chance. Je dois maintenant récupérer et faire de mon mieux pour être prête pour la saison sur gazon.» »

Le forfait de Rybakina est une grande perte pour le tournoi puisque la lauréate du tournoi de Rome était l’une des favorites au Grand Chelem parisien.