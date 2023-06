Rallye de Sardaigne: Thierry Neuville toujours 3e après avoir signé trois scratchs

Neuville commençait la journée en signant deux scratchs consécutifs, sur la 8e spéciale Coiluna-Loelle (16,28 km) et sur la 9e Su Filigosu (19,57 km). Ogier frappait alors un grand coup dans l’ES 10, Erula-Tula (21,92 km) : le Français devançait l’Espagnol Dani Sordo (Hyundai) de 4.9 et reléguait Lappi à 13 secondes, s’emparant de la tête du classement. Cinquième, Neuville concédait 14.5. Le Saint-Vithois se montrait à nouveau le plus rapide lors de la dernière spéciale de la matinée, à Tempio Pausania (9,04 km).

Au classement, Ogier devance Lappi de 18.2 et Neuville de 24.7. Le leader du championnat du monde, le Finlandais Kalle Rovanperä, est quatrième à 1 : 03.5. Le Britannique Elfyn Evans (Toyota), qui a connu des soucis durant la matinée, est cinquième à 3 : 57.2. L’Estonien Ott Tänak (M-Sport/Ford) a abandonné après la 9e spéciale en raison de problèmes électriques après le passage d’un gué.