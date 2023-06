Les Red Panthers gardent le cap en Pro League

Après le sans-faute du week-end dernier, les Panthères entendaient bien remettre le couvert pour la suite de cette Pro League, à Londres. Et face à la Chine, les joueuses belges étaient bien évidemment favorites vu leur état de forme du moment. Une rencontre que les protégées de Raoul Ehren ont dominé sans trop de soucis et avec beaucoup de maitrise dans les différents secteurs du jeu. Elles ont été patientes et elles ont frappé avec efficacité à chaque fois qu’elles en ont eu la possibilité. C’est à la 12e minute que Justine Rasir ouvrait le score en profitant d’un mauvais contrôle d’une défenseuse chinoise. C’était ensuite Emily White qui doublait l’avance de son équipe (24e), parfaitement servie par Barbara Nelen après une jolie récupération de balle dans le milieu de terrain. Une juste récompense pour les Red Panthers qui étaient réellement très appliquées et concentrées sur leur sujet. Durant les 30 premières minutes, la gardienne Elodie Picard ne touchait d’ailleurs pas la moindre balle.