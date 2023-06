Le PSG officialise le départ de Lionel Messi

Le voyage promotionnel en Arabie saoudite de l’Argentin début mai, non autorisé par le club, avait acté le divorce, le PSG suspendant même son joueur durant quelques jours.

« Le Paris Saint-Germain est fier d’avoir pu compter dans ses rangs le meilleur joueur de l’histoire et souhaite, avec une émotion certaine, beaucoup d’autres succès à Leo pour la suite de sa carrière », écrit encore le club parisien.

Arrivé en grande pompe en 2021 en provenance du FC Barcelone, Messi a disputé 74 matches avec le club parisien, inscrivant 32 buts et délivrant 35 passes décisives. Mais il n’aura su guider Paris vers son but ultime, la Ligue des champions.

« Merci au club, à la ville de Paris et à ses habitants pour ces deux années. Je leur souhaite le meilleur pour la suite », a réagi l’Argentin dans le communiqué du PSG.

« Le club tient à remercier chaleureusement le septuple Ballon d’Or, vainqueur sous les couleurs Rouge et Bleu d’un Trophée des champions et de deux titres de champion de France », a écrit le PSG dans un communiqué.

« Sa contribution au Paris Saint-Germain et à la Ligue 1 ne peut être sous-estimée et nous souhaitons à Leo et à sa famille tout le meilleur pour l’avenir », a estimé le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi.