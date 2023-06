Teddy Teuma et Victor Boniface incertains pour le match du titre: voici la sélection de l’Union pour affronter le Club de Bruges

Le capitaine Teddy Teuma et l’attaquant Victor Boniface font partie de la sélection 22 joueurs retenus par l’entraîneur de l’Union, Karel Geraerts, pour le match contre le Club de Bruges, champion national sortant, dimanche à l’occasion de la dernière journée des Champions play-offs à l’issue de laquelle on connaîtra le nouveau champion de Belgique. Yorbe Vertessen, prêté par le PSV, figure également dans la sélection. Le défenseur Siebe Van der Heyden est lui absent, comme annoncé précédemment, en raison d’une blessure à l’épaule.

Le trio était également dans le groupe la semaine dernière lors du déplacement à l’Antwerp. Teuma a finalement pris place dans les tribunes, tandis que Boniface et Vertessen ne sont entrés au jeu que dans l’ultime quart d’heure. L’Union a finalement tenu en échec le Great Old (1-1), faisant de la dernière journée un véritable suspense, avec pas moins de trois prétendants au titre. L’Union peut devenir champion de Belgique pour la première fois depuis 88 ans si elle s’impose face à Bruges et si l’Antwerp ne s’impose pas dans le même temps sur la pelouse du Racing Genk. Celui-ci sera sacré en cas de succès face à l’Antwerp et si l’Union ne gagne pas.