Rallye de Sardaigne: Sébastien Ogier sort de la route, Thierry Neuville passe en tête

Il en est peu coutumier, mais cette fois, Sébastien Ogier a commis une erreur de pilotage dès les premiers kilomètres de la 14e spéciale du rallye de Sardaigne. Alors qu’il était toujours en tête du général, l’octuple champion du monde avait vu les Hyundai d’Esapekka Lappi et de Thierry Neuville fondre sur lui à la faveur des deux premières spéciales de cette deuxième boucle.

Double Hyundai en vue

A-t-il voulu trop en faire pour conserver la tête de l’épreuve ? Toujours est-il que le Français a raté un freinage et s’est retrouvé bloqué sur le bord de la route. Contraint à l’abandon, même s’il disputera sans doute la dernière journée en Super Rallye. Morale de l’histoire : Thierry Neuville est passé en tête ; il devance Lappi de 23,8 secondes. Les Toyota de Rovanpera et Evans suivent, mais à plus d’une minute et demie, et de 5 minutes. Double en vue pour Hyundai.