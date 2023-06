Epargne: Alexia Bertrand lance un ultimatum aux banques

La secrétaire d’Etat Alexia Bertrand (Open VLD) donne aux banques jusqu’à la fin du mois de juin pour relever leurs taux sur les comptes d’épargne. Faute de quoi elle n’exclut pas une intervention du gouvernement sur le taux minimum, indique-t-elle samedi dans le quotidien De Tijd.

Vendredi, la Banque nationale a estimé qu’il était possible de rapprocher, à terme, les taux d’intérêt des comptes d’épargne – qui s’élèvent en moyenne à 0,37 % aujourd’hui – du taux de la BCE. Fin mai, Vooruit avait de son côté déposé un projet de loi visant à lier les taux d’intérêt des comptes d’épargne au taux de la BCE.

Alexia Bertrand, tout comme Steven Vanackere, le vice-gouverneur de la BNB, admet qu’il n’est pas facile d’appliquer une mesure unique à toutes les banques, dont la taille et la clientèle sont différentes. Mais elle note que ces dernières placent plus d’argent qui leur rapporte à la BCE que d’argent « excédentaire » provenant des livrets d’épargne. Et que les chiffres des bénéfices des banques montrent que « les marges d’intérêt ont fortement augmenté au cours des 12 derniers mois ».