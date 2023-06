Eden Hazard, la fin d’une histoire qui n’a jamais commencé au Real Madrid

Le séjour de quatre ans à Madrid a tout simplement tourné au fiasco pour celui qui devait remplacer et même faire oublier Cristiano Ronaldo.

Un communiqué plutôt laconique annonce ainsi la séparation à l’amiable entre le Real Madrid et Eden Hazard. Une communication qui secoue les réseaux sociaux, qui crée le buzz sur la toile. Mais au bout du compte, personne n’est dupe et l’information tombée ce samedi 3 juin peu après 19h constitue tout sauf une surprise. Il s’agit finalement juste d’un dénouement logique et inéluctable.

Une fin au goût amer marquée par de nombreux regrets. Un rêve inachevé, une histoire qui n’a cependant jamais débuté.

La faute à qui, à quoi ? La nonchalance et la désinvolture de l’ancien capitaine des Diables rouges ont déboussolé des fans madrilènes choqués de le voir hors forme, avec de l’embonpoint lors de ses premiers pas à la casa blanca. Inacceptable et perçu comme un réel manque de respect pour une institution comme le Real Madrid.