Christopher Nkunku offre une deuxième Coupe d’Allemagne à Leipzig avant de partir vers d’autres horizons

Dans l’histoire encore très jeune du club fondé en 2009 et monté Bundesliga pour la première fois au printemps 2016, l’armoire à trophées commence tout doucement à se remplir pour le RB Leipzig, qui compte désormais deux Coupes d’Allemagne.

Samedi, il s’agissait de la quatrième finale disputée par Leipzig à Berlin lors des cinq dernières saisons. Et après avoir rendu les armes contre le Bayern en 2019 et le Borussia Dortmund en 2021, voilà le club de l’est de l’Allemagne qui signe un doublé.

« Il y a beaucoup d’émotions. En première période, il a surtout été question d’éviter de faire des fautes et de ne pas encaisser de but. On a mérité de gagner je pense. Ca n’a pas été une finale très passionnante, mais il y avait du suspense tout le temps », a apprécié le directeur du secteur sportif du RB Leipzig Max Eberl, arrivé en décembre au club, au micro du diffuseur Sky.

Dans une finale fermée, la lumière est venue comme souvent cette saison pour Leipzig de Christopher Nkunku, qui a ouvert le score à l’entame du dernier quart d’heure (71e), profitant de l’une des premières erreurs du milieu de terrain de Francfort jusque-là bien en place.