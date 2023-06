Une association met en garde contre des produits de chez Lidl

Dans cette liste, on y trouve des crèmes solaires, hydratantes ou anti-âge, du gel douche ou du shampooing, du déodorant ou encore des masques hydratants. Ces produits sont vendus en Belgique.

L’association de défense des consommateurs, l’UFC-Que choisir a listé un ensemble de produits cosmétiques de la marque Cien potentiellement dangereux pour la santé. Certains de ces produits ont un « risque significatif » à cause des substances toxiques qu’ils contiennent, rapporte Libération-Champagne .

– CIEN Crème mains hydro

– CIEN Crème de douche surgras

– CIEN Aqua – Masque hydratant

– CIEN Déodorant men aqua 48h

– CIEN Gold – Crème de jour anti-âge

– CIEN Gold – Crème de nuit anti-âge

– CIEN Crème mains – Anti-âge

– CIEN Gold – Handcreme

– CIEN Shampooing antipelliculaire

– CIEN Orchidée blanche – Luminosité sublime – Soin contour des yeux

– CIEN Aloe vera – Crème anti-âge pour le visage

– CIEN Crème dépilatoire aloe vera et camomille bio

– CIEN Clear – Lotion tonique fraîcheur

– CIEN CC cream – Color correction FPS 15

– CIEN Brown perfect – Highlighter

Un allergène

D’après l’association, certains de ces produits contiennent du butylphenyl methylpropional, aussi appelé lilial ou BMHCA. C’est un allergène, suspecté d’être un perturbateur endocrinien et interdit d’utilisation dans les produits cosmétiques depuis le 1er mars 2022. « Il serait toxique pour la reproduction et jugé non sûr pour une utilisation dans les produits cosmétiques », rappelle l’association.