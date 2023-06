«Rien ne s’est passé comme prévu»: le passage d’Eden Hazard au Real Madrid analysé par la presse espagnole

Clap de fin pour Eden Hazard au Real Madrid. Le club madrilène a annoncé le départ du joueur belge qui était pourtant sous contrat jusqu’en juin 2024 au stade Santiago Bernabeu. Le Real Madrid C.F. et Eden Hazard ont trouvé un accord pour que le joueur soit libéré de son contrat avec le club à partir du 30 juin 2023 », indiquait ainsi le club, ce samedi dans l’après-midi.

Un transfert de l’ancien Diable rouge pour somme record de 115 millions d’euros qui n’a finalement jamais convaincu. En quatre saisons à Madrid, Eden Hazard n’a joué que 76 matches, inscrivant sept buts et délivrant douze passes décisives. Un bilan maigre et ce n’est pas la presse espagnole qui a oublié de le souligner.

Dans ses pages, Marca consacre une double page aux départs de Marco Asensio et d’Eden Hazard. Sur ce dernier, on peut notamment lire : « Le grand transfert de l’été 2019 part comme un échec majeur – en Italie, on appelle ça un bidone. Hazard est arrivé à Madrid dans une opération à plus de 100 millions d’euros pour Chelsea. Une opération à laquelle même Pep Guardiola avait donné sa bénédiction. »

Et d’ajouter : « Mais rien ne s’est passé comme prévu. Il est arrivé hors de forme, ne l’a obtenu qu’en octobre et en novembre, le coup de pied de son compatriote Meunier a mis fin à tout (NDLR : 26 novembre 2019 lors de PSG-Real madrid). »

Avant de conclure sobrement : « Le Belge quitte Madrid avec des statistiques inappropriées pour la star qu’il a été : 76 matchs, 44 comme joueur de base et sept buts. »