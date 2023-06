«C’est un peu bizarre»: une joueuse s’en prend aux organisateurs à Roland-Garros

« Je ne sais pas pourquoi ils ne programment que les matchs d’hommes ces sept premiers jours. Beaucoup de matchs sont extraordinaires. Des filles se battent, s’entraînent et font beaucoup d’efforts. J’espère que la mentalité va changer et qu’une chance va être donnée à ces femmes qui se battent tous les jours. Il était temps de mettre un match de femmes en night session, je trouve. C’est un peu bizarre qu’il n’y ait pas les deux matchs (hommes et femmes). Je ne sais pas pourquoi. Tous les autres Grands Chelems mettent deux matchs. J’ai joué hyper tard en Australie. J’ai joué hyper tard à l’US Open. Ce n’est pas forcément une bonne chose, mais voilà, c’est mettre deux matchs, c’est ce que l’on faisait. Peut-être commencer une night session un peu avant pour pouvoir mettre les deux matchs. Je comprends avec les hommes qui jouent cinq sets, cela peut être difficile, mais on l’a fait dans les autres Grands Chelems. J’espère que le stade sera plein demain, parce qu’il y a deux joueuses formidables qui jouent. Ce sera un match extraordinaire. Il faut leur donner une chance et à tout le sport féminin. »

