Rallye de Sardaigne: Thierry Neuville conforte sa première place avant les deux dernières spéciales (vidéo)

Thierry Neuville (Hyundai) demeure en tête du rallye de Sardaigne, 6e manche du championnat du monde WRC, à l’issue des deux premières spéciales de la dernière journée, dimanche. Le pilote belge a porté son avance à 43 secondes avec une 2e et une 4e place dans la matinée.

En tête devant son coéquipier finlandais Esapekka Lappi et le leader du championnat du monde, le Finlandais Kalle Rovanperä (Toyota), avant la dernière journée, Neuville a réussi à devancer ses deux principaux concurrents sur les deux spéciales, la 16e et la 17e du Rallye de Sardaigne, grapillant 6.6 secondes sur Lappi et 20.5 secondes sur Rovanperä.

L’Estonien Ott Tänak (Ford) a remporté la première, Arzachena-Braniatogghiu (15,22 km), avec Neuville sur ses talons à 4.3 secondes. Tanak s’est également imposé sur la deuxième, Sardegna (7,79 km), dans laquelle Neuville a terminé à 8.4 secondes, 4e.

« Je ne m’inquiète pas à propos du temps », s’est exprimé le pilote à l’issue de la première partie de journée. « Nos pneus ne sont pas en très bon état, donc nous devons être malins et ramener notre première victoire de l’année, pour nous et pour l’équipe. »

Les deux parcours constitueront également les deux dernières spéciales, avec la Power Stage à Sardegna.