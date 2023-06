Jacques Rozier, figure de la Nouvelle Vague, est décédé

Cinéaste du grand air et du grand large, Jacques Rozier, décédé à l’âge de 96 ans, est devenu grâce à une poignée de films seulement une figure de la Nouvelle Vague, admiré de ses pairs et de la critique.

Prix Jean Vigo 1986 pour « Maine Océan », prix René Clair 1997 pour l’ensemble de son œuvre, Carrosse d’or 2002 à Cannes, il a réalisé « Adieu Philippine » (1962), « Du côté d’Orouët » (1973) et « Les Naufragés de l’île de la Tortue » (1976).

Quatre films en plus d’un demi-siècle… Il en a tourné deux autres, « Fifi martingale » (2001), jamais sorti en salles, et « Le perroquet parisien » (2007), resté inachevé.

Anar au cœur tendre, amoureux des chemins de traverse, metteur en scène parfois incontrôlable, parfois en dilettante, mais aussi chercheur obsessionnel de l’image juste, il a également tourné une vingtaine de courts-métrages, souvent remarqués, et travaillé pour la télévision.

En 2019, Jean-Luc Godard (décédé depuis) saluait la trace laissée par Jacques Rozier dans le cinéma français : « Quand Agnès Varda est morte, j’ai pensé : la vraie Nouvelle Vague, on n’est plus que deux. Moi et (…) Jacques Rozier, qui a commencé un peu avant moi ».