Le prestigieux record battu par Loïs Openda qui a inscrit son 21e but avec Lens en Ligue 1 (vidéo)

Un but qui est très symbolique pour le Diable rouge. En effet, avec 21 buts, Loïs Openda est devenu le seul et unique meilleur buteur du club sur une saison de Ligue 1. Auparavant, ce record appartenait Roger Boli qui avait inscrit 20 buts lors de la saison 93-94.

De son côté, Auxerre est à la suite de cette défaite relégué en Ligue 2 car dans le même temps Nantes a assuré le minimum (1-0) contre Angers pour dépasser les Auxerrois. Les Canaris terminent 16e avec 36 points, un de plus qu’Auxerre 17e. L’AJA accompagnera Angers, Troyes et l’AC Ajaccio à l’étage inférieur. Le Havre, et Metz, qui sera confirmé lundi après la décision de la fédération au sujet du résultat du match arrêté entre Bordeaux et Rodez (0-1), vont monter en Ligue 1.