Un aérodrome touché par une frappe russe dans le centre de l’Ukraine, selon Kiev

Un aérodrome a été touché par une frappe russe près de la ville de Kropyvnytskyï dans le centre de l’Ukraine, a annoncé l’armée de l’air ukrainienne.

« Six missiles et cinq drones d’attaque » ont été lancés par les forces russes, a déclaré à la télévision un porte-parole de l’armée de l’air ukrainienne, Youriï Ignat. « Sur les six (missiles), quatre ont été détruits par la défense aérienne et deux ont frappé l’aérodrome près de Kropyvnytskyï », a-t-il ajouté.