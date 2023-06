Les 30 degrés devraient être dépassés: voici les prévisions météo région par région

Ce dimanche, la journée est à nouveau ensoleillée, avec des maxima de 18 degrés au littoral ainsi qu’en Hautes-Fagnes, autour de 23 degrés dans la plupart des autres régions, et jusqu’à 24 ou 25 degrés en Lorraine belge. Le vent est modéré de secteur nord-est. A la Côte, il est parfois assez fort de secteur nord-nord-est, avec des rafales jusqu’à 50 km/h, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique.

Ce soir, le ciel sera dégagé partout mais, durant la nuit, des nuages bas ou quelques brumes pourraient se former localement. Les minima se situeront autour de 7 degrés en Hautes-Fagnes, et entre 10 et 13 degrés dans la plupart des autres régions. Le vent sera généralement modéré de secteur nord à nord-est.