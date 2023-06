WRC: Thierry Neuville se relance en Sardaigne

Il n’en existe aucun, mais si l’on se fiait à la seule statistique, on serait tenté de qualifier de « facile » le succès remporté par Thierry Neuville dimanche au rallye de Sardaigne ; un terrain sur lequel il a déjà triomphé à trois reprises (après 2016 et 2018), tandis qu’Hyundai y a aligné six victoires lors des huit dernières éditions, grâce également aux succès remportés par Sordo (deux) et Tanak (un).

Qualifier de « facile » ce dix-huitième succès mondial de Thierry Neuville grâce auquel il rejoint des pilotes de la trempe de Mikkola, Latvala et Tanak au tableau d’honneur de la discipline, ce serait également éluder les terribles conditions qu’ont eu à affronter les concurrents pendant trois journées, souvent sèches le matin, puis perturbées par des averses parfois très violentes l’après-midi.