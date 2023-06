Brussels Cycling Classic: Arnaud Démare s’impose au sprint devant Tobias Andresen et Jordi Meeus (vidéo)

Arnaud Démare a remporté la Brussels Cycling Classic (1.Pro) courue sur 207,1 km aux alentours de Bruxelles. Au sprint, le coureur français de la Groupama-FDJ s’est imposé devant le Danois Tobias Andresen (DSM) et Jordi Meeus (BORA-hansgrohe).

La course, connue sous le nom de Paris-Bruxelles jusqu’en 2012, s’est élancée du Parc du Cinquantenaire et quatre coureurs ont pris la fuite sur le parcours accidenté avec des portions pavées, dont Ludovic Robeet (Bingoal WB) et Jens Reynders (Israel-Premier Tech).

Un groupe élargi contenant plusieurs des principaux favoris s’est détaché du peloton à quelque 70 kilomètres du terme, mais le champion de Belgique Tim Merlier (Soudal-Quick Step) manquait à l’appel. Les équipiers de Biniam Girmay chez Intermarché-Circus-Wanty ont fait le travail en tête pour empêcher le retour de la concurrence, recollant rapidement aux échappés.

S’annonçait alors un sprint entre les spécialistes qui avaient accroché le bon groupe et tenu la distance jusqu’à l’Atomium. Sur la ligne, c’est bien Arnaud Démare qui a devancé le plateau, pour quelques centimètres devant Andresen. Jordi Meeus a signé un podium au pied duquel a échoué l’Érythréen Biniam Girmay, de retour à la compétition après deux mois d’absence.

Outre Meeus, trois Belges figuraient dans le top-10 : Dries Van Gestel (TotalEnergies) 5e, Tom Van Asbroeck (Israel-Premier Tech) 8e et Cédric Beullens (Lotto Dstny) 9e.

Pour son deuxième succès sur la classique bruxelloise après 2017, Arnaud Démare signe la 93e victoire de sa carrière. C’est sa deuxième de la saison après la 2e étape des Boucles de la Mayenne, le 27 mai dernier.