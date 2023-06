Pro League: les Red Lions corrigent le tir avec panache (vidéos)

Pour leur quatrième et dernière rencontre au Lee Valley Stadium, à Londres, les joueurs belges voulaient corriger le tir et éviter une 3e défaite pas du tout bienvenue en pleine préparation pour le Championnat d’Europe ni avant la poursuite la Pro League avec les 2 prochaines étapes programmées à Anvers dès la mi-juin. Mais, face à la Grande-Bretagne, il était également capital de retrouver les fondements du jeu et surtout une meilleure assise défensive pour éviter de reproduire la prestation de vendredi après-midi lors de la défaite cuisante face à l’Inde (5-1). Une réaction était donc clairement attendue.

Pourtant, le premier quart débutait mal. D’abord avec une première tentative de Sam Ward qui terminait sa course sur la barre transversale après seulement 40 secondes de jeu et, ensuite, à la 7e minute, l’ouverture du score via Nicholas Bandurak sur stroke. Un but qui réveillait la Belgique qui jouait mieux et qui obtenait de belles possibilités via William Ghislain et Thibeau Stockbroekx.

Les Britanniques restaient dangereux mais leurs 2 premiers penalty ne donnaient rien. A la 21e minute, les Lions obtenaient, enfin, un premier p.c. mais le sleep de Tom Boon était contré. Les hommes de Michel van den Heuvel défendaient mieux et prenaient le contrôle de la rencontre. Mais ils manquaient encore parfois d’inspiration en zone de conclusion. C’est finalement à 90 secondes du retour aux vestiaires que Tanguy Cosyns égalisait en envoyant un sleep puissant dans la lucarne du but (1-1).

Une assise défensive solide et des cadres qui vont au charbon

En début de seconde période, les Red Lions avaient l’occasion de passer devant leurs adversaires mais les 3 premiers p.c. n’aboutissaient à rien. Mais, à la 37e minute, ils étaient enfin récompensés de leurs efforts après une magnifique phase collective initiée par Arthur De Sloover et conclue avec panache par Thibeau Stockbroekx sur un centre précis de Nicolas Poncelet. C’était ensuite Tom Boon qui passait tout près du numéro 3, d’abord sur un service millimétré de Nelson Onana, ensuite sur penalty. Ce nouveau but tombait finalement à la 47e minute avec un tir en revers précis de John-John Dohmen.

Mais sur la remise en jeu, Timothy Nurse s’offrait un slalom dans le camp belge et réduisait immédiatement l’écart. La fin de rencontre s’annonçait donc passionnante. L’équipe locale poussait mais les Belges tenaient bons avec un Loic Van Doren intransigeant. Elle retirait ensuite son gardien (à 2’47’’ de la fin du match) mais les Lions tenaient leur 4e succès dans la compétition malgré une dernière carte jaune pour Arthur De Sloover (la 3e du match après celles de Felix Denayer et de Tom Boon) et un dernier penalty.