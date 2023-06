Thierry Neuville vainqueur en Sardaigne: «En Croatie, nous voulions gagner pour Craig, la victoire est maintenant là»

Thierry Neuville et Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) ont inscrit leur nom dimanche au palmarès du rallye de Sardaigne.

Les Belges ont ainsi remporté leur premier rallye de la saison. Avec la deuxième place d’Esapekka Lappi et Janne Ferm, Hyundai a assuré son premier doublé de la saison. Au classement général provisoire, Neuville passe de la cinquième à la deuxième place.

Le Belge avait déjà gagné à deux reprises le rallye de Sardaigne et, après plusieurs pannes, avait envie d’une victoire. Mais celle-ci ne fut pas facile à construire. « Ce fut un week-end assez difficile. Nous sommes venus ici avec la conviction que nous pouvions gagner ce rallye », a déclaré Thierry Neuville. « Mais la première journée a été très difficile et nous avons perdu pas mal de temps. Nous l’avions ensuite récupéré avant de le reperdre à nouveau. Puis, samedi après-midi, nous avons soudainement pris la tête. Le plus important fut alors de maintenir notre position jusqu’à la fin. »