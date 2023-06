L’Antwerp décroche son 5e titre de champion de Belgique

La première période est tendue, les occasions rares contrairement aux coups de coude et autres. L’impact physique prend le dessus sur le beau jeu. Et alors qu’on semble se diriger vers un partage au repos, le Racing Genk surprend le matricule 1 à la 45ème minute sur une frappe en pleine lucarne d’Arokodare, le buteur arrivé fin janvier pour remplacer Onuachu parti à Southampton.

A la mi-temps, Genk occupe la première place au général car dans le même temps, l’Union Saint-Gilloise est accrochée à la maison par le FC Bruges (0-0).

Alors que la deuxième mi-temps n’a pas encore repris à Genk, au Stade Marien, l’Union ouvre le score par Adingra. Les Bruxellois occupent la tête du championnat.

A la 58ème minute, l’Antwerp relance le suspense grâce à un but de raccroc signé Gyrano Kerk. Le Néerlandais profite surtout d’une certaine nonchalance au sein de l’arrière-gardien limbourgeoise. A ce moment, l’Union reste en tête mais il ne manque plus qu’un but aux Anversois pour décrocher les lauriers.

Décousu, le match est de plus en plus difficile à diriger. Les Genkois réclameront entre la 65ème et la 70ème pas moins de deux pénalties. Sans succès. Les images semblent pourtant donner raison aux hommes de Wouter Vrancken. Genk ne lâche rien, strictement rien... et est finalement récompensé à un quart du terme sur un tir précis et puissant de son capitaine, Brian Heynen (2-1). Une bonne affaire pour l’Union qui, à ce moment précis, mène toujours par le plus petit écart face aux Blauw en Zwart.