GP d’Espagne: Max Verstappen décroche sa 40e victoire en carrière

Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) a remporté le Grand Prix d’Espagne de Formule 1, 7e manche du championnat du monde 2023, dimanche sur le circuit de Barcelone-Catalogne. Le double champion du monde en titre, leader du championnat, parti en tête après avoir signé la pole n’a jamais été inquiété. Il s’est imposé avec 24.090 secondes d’avance sur le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) et 32.389 sur l’autre pilote Mercedes lui aussi britannique George Russell.

Grâce à sa 40e victoire en carrière, la 3e en Espagne après 2016 (la 1re de sa carrière) et 2022 (la 24e), sa 5e de la saison, et la 9e sur les douze derniers Grands Prix disputés, qui est aussi la 7e consécutive d’une Red Bull depuis le début de l’année, Verstappen creuse l’écart en tête du classement du championnat du monde.

Auteur du meilleur tour en course, le Néerlandais ajoute 26 points à son total. Il possède désormais 170 points et devance de 53 points son coéquipier mexicain Sergio Pérez (117), qui a pris la 4e place dimanche en Catalogne. L’Espagnol Fernando Alonso (Aston Martin), 7e dimanche, est troisième du championnat avec 99 points. Hamilton est 4e (87) et Russell 5e (65).