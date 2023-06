Union – FC Bruges: pour les Bruxellois, une victoire pour ne rien regretter et peut-être aller chercher le titre (direct à 18h30)

L’Union Saint-Gilloise dispute le match décisif pour le titre contre le Club de Bruges ce dimanche avec son capitaine Teddy Teuma et son attaquant vedette Victor Boniface. Tous deux étaient incertains pour ce match.

Karel Geraerts aligne donc Anthony Moris dans les buts, un trio défensif formé par Ismaël Kandouss, Christian Burgess et Machida. Bart Nieuwkoop et Loïc Lapoussin animeront les flancs. Teuma s’occupera de l’entrejeu en compagnie d’Amani Lazare et Oussama El Azzouzi. Devant, Simon Adingra évoluera aux côtés de Boniface.