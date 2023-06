Pro League: les Red Lions répètent leurs gammes

Au moment d’embarquer dans l’Eurostar vers Bruxelles, ce dimanche soir, Michel van den Heuvel et son staff se sont très certainement réjoui de ce deuxième séjour à Londres avec, comme la semaine dernière, un bilan chiffré d’une défaite et d’un succès. Mais bien plus que les résultats acquis lors de la Pro League, ce sont surtout la manière, l’engagement et les progrès enregistrés qui auront en partie comblé le sélectionneur néerlandais qui attendait, avant toute chose, de nouveaux pas en avant dans le développement collectif. Si vendredi, face à l’Inde (défaite 5-1), la qualité du jeu, l’inspiration mais surtout la finition n’ont pas été suffisantes, le duel face à la Grande-Bretagne (succès 3-2) a permis de rassurer sur l’état de forme actuel des Red Lions.