Formule E: deux tops 10 pour Vandoorne en Indonésie

Stoffel Vandoorne a terminé aux 4e et 9e places des courses de Formule E organisées ce week-end à Djakarta (Indonésie). Le pilote DS Penske occupe ainsi la 11e place au championnat, avec 42 points.

La première course a été remportée samedi par Pascal Wehrlein (Porsche), sa troisième victoire de la saison. L’Allemand a devancé le Britannique Jake Dennis (Avalanche Andretti), et son compatriote Maximilian Günther (Maserati MSG), qui a devancé Vandoorne de plus de 2 secondes.

Une première pour Maserati depuis... Fangio !

Le même Maximilian Günther (Maserati MSG) a remporté l’épreuve du dimanche, après être à nouveau parti depuis la pole position, comme la veille. Il a défendu avec succès la tête pour s’imposer et enlever la première victoire d’une monoplace Maserati depuis Fangio sur le Nürburgring en 1957. Günther a terminé un peu moins de 3 secondes devant le Britannique Jake Dennis (Avalanche Andretti), à nouveau 2e. Le Néo-Zélandais Mitch Evans (Jaguar TCS) a complété le podium.