GP d’Espagne: Verstappen en mode «Grand Chelem», Red Bull en route pour sa 100e

En Espagne, Max Verstappen a illustré sa domination et celle de Red Bull en signant le troisième Grand Chelem de sa carrière. Devant des Mercedes en plein réveil, tandis qu’Alonso (6e) et Leclerc (11e) avaient ruiné leurs chances en qualification.

Une grille de départ insolite avec sept marques différentes aux sept premières places (Verstappen, Sainz, Norris, Hamilton, Stroll, Ocon et Hulkenberg), Charles Leclerc rejeté jusque dans la pitlane après avoir loupé la Q1 (cela ne lui était plus arrivé depuis Monaco 2019) et Pérez incapable de sortir de la Q2 (11e), ainsi qu’une météo annoncée très menaçante et illustrée par de gros nuages noirs rôdant non loin de Montmelo pendant la majeure partie de la course : l’affiche du Grand Prix d’Espagne était alléchante.