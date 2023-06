À Gand, une dernière défaite qui résume la saison du Standard

Dans les entrailles de la Ghelamco Arena, au cœur d’un relâchement général rafraîchi par les bulles de champagne et illuminé par les feux d’artifice, les joueurs du Standard n’avaient pas vraiment envie de perdre leur temps. Pressé de s’octroyer des vacances rares et méritées, et d’en finir avec une saison et son profil de montagnes russes.

Les quelques centaines de supporters liégeois qui avaient courageusement fait le déplacement à Gand ne pouvaient pas s’attendre à un miracle, dans une rencontre sans enjeu -les Buffalos disputeront le 2e tour qualificatif de Conférence League- où le Standard a joué le jeu, en restant professionnel mais sans parvenir à véritablement sauver la face. Sans Steven Alzate (psoas) qui va retourner à Brighton sans avoir pu dire au revoir, sans Dussenne, Zinckernagel (sur le banc) ou encore Laifis, les Rouches ont souffert, comme il y a un mois à Sclessin, face au duo Orban-Cuypers. Le Liégeois de Gand a profité d’une soirée euphorique pour inscrire un triplé et clôturer sa saison avec un compteur personnel de 27 buts, un de moins seulement que Luigi Pieroni (28 buts lors de la saison 2003-2004), dernier Belge à avoir fait mieux que lui.

1 Sans un véritable buteur,

Il est intéressant, dans un match sans intérêt, de constater qu’en nonante minutes ce Gand-Standard a résumé la saison du club principautaire. Ce duo d’attaque gantois, d’abord, qui a une nouvelle fois mis en lumière les manquements sur le plan offensif côté liégeois. Aussi talentueux qu’il soit, Noah Ohio a une nouvelle fois confirmé qu’il devait apprendre à se canaliser sur un terrain tout en essayant de se montrer costaud dans les duels. Samedi soir face à Jordan Torunarigha, il n’a pratiquement pas existé.

2 Donnum, Fossey, Balikwisha… Les flancs sont des atouts à conserver

Encore une fois, tirer de grandes conclusions après un dernier match de la saison qui n’avait plus rien à offrir est complexe. Mais par moments, notamment en première période, le Standard a usé de sa principale force, celle qui a finalement été son moteur cette saison : les flancs. Aron Donnum d’un côté, décisif pour offrir un 8e but à William Balikwisha et s’offrir une 8e passe décisive. Marlon Fossey de l’autre, bien que trop esseulé, soutenu de temps à autre par le Congolais. La bonne nouvelle pour le Standard est que les noms cités ici devraient normalement être toujours présents la saison prochaine, à moins que le départ de Ronny Deila n’ait affecté plus qu’on ne le sait le Norvégien.

3 Depuis le départ de Raskin, l’entrejeu a décliné