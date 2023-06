Roland-Garros: le N.1 mondial Carlos Alcaraz étouffe Lorenzo Musetti et file en quarts de finale

Choc entre deux jeunes loups du circuit ATP, le huitième de finale au tournoi de Roland-Garros entre Carlos Alcaraz et Lorenzo Musetti a tourné nettement à l’avantage de l’Espagnol. Le N.1 mondial a étouffé l’Italien, 18e mondial et tête de série N.17, qui n’avait pas cédé le moindre set lors des trois premiers tours. «Carlito» s’est imposé sans discussion 6-3, 6-2 et 6-2. La poignée de mains s’est produite entre les deux joueurs après 2 heures et 8 minutes de jeu.

Alcaraz rencontrera en quarts de finale le vainqueur du match entre le Grec Stefanos Tsitsipas (ATP 5/N.5), 24 ans, qui partira favori dimanche soir face à l’inattendu Autrichien de 27 ans Sebastian Ofner, 118e mondial, passé par les qualifications.

Carlos Alcaraz égale sa meilleure performance sur la terre battue parisienne. L’an dernier son parcours avait pris fin en quarts contre l’Allemand Alexander Zverev qui s’était imposé en quatre manches.