L’Antwerp champion de Belgique: les 5 joueurs-clés du titre anversois

Grâce à l’égalisation tardive d’Alderweireld, le Great Old a décroché un premier titre depuis 1957.

Butez, le mur infranchissable

40 matches, 34 buts concédés, 20 clean sheets

On a coutume de dire que pour aller loin, il faut un bon gardien et un bon attaquant. Parmi bien d’autres choses, l’Antwerp a pu s’appuyer sur ce précepte. Avec comme dernier rempart un Jean Butez sur qui son équipe a pu se reposer dans les moments difficiles. Preuve de la très bonne saison du gardien français passé par Mouscron : ses 20 clean sheets en phase classique et en playoffs. L’une des données statistiques pour mettre en exergue son importance dans ce premier titre anversois depuis 1957. S’il a pu compter sur une défense de fer menée par Alderweireld, Butez a souvent été capable de faire l’arrêt déterminant sur sa ligne. Mais le portier formé à Lille n’a pas été seulement déterminant avec ses mains.