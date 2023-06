Comment Paul Gheysensa bâti le succès de l’Antwerp

Une fortune estimée à 1 milliard d’Euros

Même s’il a entamé une carrière de jardinier paysagiste après avoir tourné le dos à la profession de vétérinaire parce qu’il ne supportait pas la vue du sang, c’est dans la construction que l’homme s’est forgé une carrière, une réputation et surtout une fortune colossale estimée aujourd’hui à un milliard d’euros. Visionnaire auto-proclamé, sa carrière de magnat de l’immobilier prend un tournant décisif au début des années 90. Alors que le Mur de Berlin est tombé mais que l’URSS tient encore debout vaille que vaille, il achète et conserve des bâtiments en Pologne alors que le marché s’effondre. Quelques années plus tard, Paul Gheysens est récompensé de son coup de poker et amasse de l’argent en revendant des biens dont la valeur a grimpé en flèche. De quoi se tourner vers des projets de plus en plus ambitieux : la « Warsaw Spire », une tour de 220 mètres qui toise Varsovie, ou des stades de football dont la… Ghelamco Arena de Gand. Un premier pas dans le monde du football pour ce passionné d’hippisme qui possède plusieurs pur-sangs arabes dans son écurie située à Knokke. Dans ce domaine-là non plus, l’homme d’affaires ne fait pas les choses à moitié mais pour atteindre les sommets comme en témoigne le prix de « plus beau cheval du monde » obtenu par l’un de ses canassons en 2012. Il ne pouvait finalement pas en être autrement avec l’Antwerp.

Après plusieurs coups dans l’eau du côté de l’Union Saint-Gilloise, de Courtrai et d’Anderlecht – il avait fait une offre en compagnie de… Wouter Vandenhaute mais sa proposition n’avait pas été retenue par les anciens dirigeants bruxellois en raison de l’épineux dossier du stade national –, c’est au Bosuil que ce « control freak » au caractère bien trempé, voire belliqueux, a pu assouvir l’une de ses ambitions : détenir un club de football.