Edito : Pas de titre pour l’Union mais bravo quand même

Au coup d’envoi de la dernière journée des Champions Playoffs, l’Union Saint-Gilloise savait qu’elle n’avait pas son sort entre les mains. Comme la saison dernière, l’Union doit donc «se contenter» de la deuxième place, celle qui fait mal. Mais il était écrit que ce championnat ne serait pas comme les autres et l’aboutissement de celui-ci restera à jamais gravé dans le marbre. Bruges n’a pas fait de cadeau aux Bruxellois et à l’Antwerp, Toby Alderweireld, l’enfant du pays, a offert le plus beau des cadeaux qui soient. Une fin digne des plus beaux scénarios hollywoodiens. Un scénario dont les victimes sont finalement Genk et l’Union.

Les «Jaune et Bleu» ont raté le coche mais le club bruxellois sort à nouveau grandi d’une saison pleine tant sur la scène nationale qu’européenne. L’été dernier, peu nombreux sont ceux qui auraientimaginé retrouver les hommes de Karel Geraerts, le successeur de Felice Mazzù, dans la peau d’un possible champion de Belgique.