Les supporters de l’Union abattus: «Je vais commencer à croire qu’ils sont maudits… ou que je porte la poisse»

Au coup de sifflet final de M. Van Den Driessche, après s’être cassé la voix durant « 90 minutes pour nous faire rêver » comme le clamait le tifo des Union Bhoyz, ils se sont réfugiés dans un mutisme cruel avant de progressivement féliciter leurs héros malheureux, le cœur en berne et les poignets flottants. A la sortie du stade, devant l’habituel repère à pintes des aficionados des "Jaune et bleu", certains supporters pleuraient. D’autres, qui avaient sans doute un peu trop anticipé la fête prévue en cas de titre, s’effondraient littéralement au sol sous les effets de l’alcool et de la tension.

« Ce qui s’est passé ce soir, c’est terriblement cruel pour les Unionistes et je n’ai pas voulu traîner dans le stade, nous explique Jesus, un fidèle supporter espagnol, qui vient régulièrement au stade Marien depuis plus de deux ans. Les voir abattus comme ça après avoir perdu, c’était horrible mais je pense qu’après le titre perdu face à cette même équipe brugeoise la saison dernière, je vais commencer à croire que nous sommes maudits. Personnellement, je me dis aussi que je porte la poisse parce que j’ai déjà connu ce genre de désillusion finale avec l’autre club de mon cœur, Carthagène, quand il avait raté d’un cheveu la promotion en D2 espagnole. Là, je vais aller essayer d’oublier, mais je reviendrai l’an prochain, plus motivé encore. »