Eden Hazard célébré par ses coéquipiers pour sa dernière avec le Real

C’est par un bref communiqué publié samedi soir sur son site internet que le club merengue a annoncé le départ du joueur belge de 32 ans, qui était pourtant sous contrat jusqu’en juin 2024 au stade Santiago Bernabeu. « Le Real Madrid C.F. et Eden Hazard ont trouvé un accord pour que le joueur soit libéré de son contrat avec le club à partir du 30 juin 2023 », indique le Real, qui rappelle qu’Eden Hazard a remporté huit titres à Madrid : une Ligue des Champions, un Mondial des clubs, une Supercoupe d’Europe, deux titres de champion d’Espagne, une Coupe du Roi et deux Supercoupes d’Espagne.

Passé de Chelsea à Madrid en juin 2019 pour une somme record de 115 millions d’euros, Eden Hazard ne s’est jamais imposé au Real, en raison notamment de blessures. Bien que débarrassé de ses soucis physiques, il n’a pu convaincre Carlo Ancelotti, qui a fait appel à lui au compte-gouttes. En quatre saisons à Madrid, Eden Hazard n’a joué que 76 matches, inscrivant sept buts et délivrant douze passes décisives. Cette saison, son bilan est de six apparitions en Liga, la dernière contre Getafe le 16 mai dernier, une en Coupe du Roi et trois en Ligue des champions (avec un but face au Celtic le 6 septembre).