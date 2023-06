Toby Alderweireld a offert le titre de champion à l’Antwerp: «C’est la plus belle soirée de ma carrière»

L’expression « être partout sur le terrain » n’aura jamais autant pris son sens que lors du récital offert par Toby Alderweireld sur la pelouse de Genk. Défenseur impitoyable, capitaine courage et… attaquant en fin de rencontre quand plus personne ne croyait au miracle sur le banc anversois. C’était sans compter sur le tir absolument incroyable décoché dans les arrêts de jeu. Mister Alderweireld est devenu Mega Toby en un éclair. « Je n’ai pas de mot pour décrire ce que je ressens », souffle l’homme qui a couru comme un dératé vers ses supporters pour fêter le but égalisateur. « Je ne sais même pas comment je me suis arrêté (rire). Je sentais bien que tous mes équipiers avaient envie de me saisir mais je voulais fêter cela avec nos supporters. Cela faisait tellement longtemps qu’ils attendaient et méritaient un nouveau titre ». Un sacre obtenu au bout d’une nouvelle journée de playoffs au suspense incroyable, pour ne pas dire impensable. « Quand je vois comme tout le monde était contre nous, je me dis que, finalement, c’est le mérite qui l’a emporté. J’ai presque envie de remercier tous nos détracteurs car ils ont donné un coup de boost au groupe. Nous n’avons jamais rien lâché, ce statut de champion est donc une belle récompense pour tous les efforts fournis. Après la Coupe, j’ai senti que le vestiaire en voulait encore. Je suis fier de mes gars… »

Le patron parle avec aisance et justesse. Débarqué l’été dernier depuis le Qatar et Al-Duhail, il a directement stabilisé la défense anversoise. Capable de hurler sur ses équipiers mais aussi de serrer le poing comme personne pour haranguer les foules, il s’est offert une seconde jeunesse sur le sol belge. « J’ai eu la chance de disputer une finale de Ligue des Champions et une demie en Coupe du Monde mais je peux vous dire que cette soirée est la plus belle de ma carrière. Quand tu peux soulever le trophée avec les couleurs de ta ville sur les épaules, devant tes amis d’enfance et ta famille, il n’y a pas de mots pour décrire les sensations qui se mettent à bouillir dans ton corps. Quand la direction m’a contacté et que j’en ai parlé autour de moi, neuf personnes sur dix m’ont certifié que cette formation n’était pas prête pour le titre. Nous l’avons pourtant fait, avec panache et courage. C’est incroyable et je sens que la nuit va être très longue ».