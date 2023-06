L’Antwerp sacré au bout d’un suspense infernal

Si les supporters d’Anderlecht et d’Eupen avaient leur attention monopolisée par respectivement les rumeurs au sujet de Milan van Ewijk (back droit du SC Heerenveen) et d’Alexander Blessin (pour succéder à Will Still), le reste de la Belgique du football avait le regard braqué sur le Stade Marien et la Cegeka Arena où le titre de champion de Belgique se jouait dans un contexte inédit depuis 1995. Le scénario qui s’est déroulé durant 90 minutes (et plus compte tenu des nombreux arrêts de jeu) a été encore plus fou que ce qu’aurait pu imaginer Hollywood. Tout a commencé sur le coup de 19h15 avec l’ouverture du score d’Arokodare dans les arrêts de jeu de la 1re mi-temps. Champions de la phase classique, les Limbourgeois croient en leur bonne étoile tout comme les Unionistes malgré un 0-0 à la mi-temps contre le FC Bruges.