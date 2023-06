Karel Geraerts sous le choc après le dénouement cruel pour l’Union: «Encore plus dur que la saison dernière»

Abasourdi. Quelques minutes après la défaite des siens contre le FC Bruges synonyme de titre fuyant encore le Parc Duden, Karel Geraerts n’avait que peu de mots pour expliquer l’inexplicable et une rencontre où ses hommes ont tout perdu. « Dans le football, vous savez qu’un ballon peut toujours tomber dans votre surface et être mis à profit par votre adversaire », peste l’entraîneur saint-gillois. « Durant toute la rencontre, on a concédé très peu de choses aux Brugeois mais ils ont réussi à marquer ce but égalisateur où on défend très mal. » Pas le plus grand regret de l’ancien médian défensif.

Ce qui le fera assez mal dormir dans les prochains jours, c’est l’incapacité de ses joueurs à inscrire ce but du break qui aurait mis fin au suspense. Malgré quelques occasions après le but d’ouverture d’Adingra, les Unionistes n’ont plus mis Simon Mignolet en défaut. « Le seul reproche que je peux faire à mes joueurs c’est qu’on a oublié d’inscrire ce deuxième but », regrette un T1 touché par les émotions d’une journée qui aurait dû être histoire pour la formation bruxelloise.

« Fier de mes joueurs »

Comme il y a un an, ils passent à côté de la montre en or. « C’est encore plus dur que la saison dernière », estime Geraerts. « La déception est évidemment énorme. Il y a de la frustration et de la tristesse après ce match même si je n’oublie pas que mes joueurs ont réalisé une grande saison. »