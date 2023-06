Les bulletins des Unionistes face à Bruges: le 15e but personnel de la saison d’Adingra n’aura finalementservi à rien

L’Union Saint-Gilloise a été battue 1-3 par le Club Bruges, dimanche, lors de la dernière journée des Champions’ playoffs du championnat de Belgique de football, et a fait une croix sur le titre.

5 Moris : peu inquiété en première période, il a eu plus de travail après la pause. À la 50e, il sort une frappe au ras-du-sol de Lang. Et deux minutes plus tard, il repousse à même la ligne une balle déviée par Kandouss. Il ne peut ensuite pas grand-chose sur les trois buts.

5 Kandouss : plusieurs belles interventions, surtout en première période.

5 Burgess : il avait bien géré sa défense jusqu’à la 89e…

6 Machida : titularisé à la place de Van der Heyden, blessé à l’Antwerp le week-end dernier, il a livré une belle copie. Fort dans les duels, il s’est appliqué à la relance.

5 Nieuwkoop : il a certes arpenté son flanc droit, mais a aussi eu des imprécisions, notamment sur des passes en un temps en première période.