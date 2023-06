Football: le retour des Playoffs à six va-t-il tuer le suspense?

Chef de service adjoint Sports et chef de la cellule foot

Sur papier, l’Antwerp possédait les meilleurs atouts pour triompher. Dans la pratique, au terme de nonante minutes qui ont sans doute fait ressentir les émotions de toute une carrière à une quarantaine de joueurs de trois équipes réparties sur deux pelouses à 100 kilomètres de distance, la logique des cinq premiers matchs du tour final a fini par triompher.

Au terme d’un scénario tenant pratiquement de la fiction pure, le Great Old a donc dribblé tout son monde dans les arrêts de jeu de… deux matchs à la fois. Au prix d’un ultime coup de reins et d’un énième rebondissement lors d’une avant-soirée tout simplement folle. Pendant que l’Antwerp se retrouvait tout nu, l’Union tenait en effet le titre à la 89e minute et l’a laissé s’échapper comme une vulgaire savonnette avant même l’ouverture des robinets de la douche au champagne.