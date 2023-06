Pro League: une forme mondiale pour les Red Panthers

Et de quatre, donc, pour les Red Panthers, qui ont une fois encore été cliniques lors de leur second affrontement face à la Grande-Bretagne. Un succès (3-0) acquis avec panache et surtout énormément d’aplomb face à une équipe locale qui n’a quasi pas eu voix au chapitre. C’est une quatrième victoire consécutive des protégées de Raoul Ehren, qui impressionnent. Que ce soit par la maturité incroyable de cette équipe, sa gestion des temps faibles, son contrôle de l’adversaire ou sa maîtrise des reconversions offensives.