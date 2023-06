Philippe Albert: «Pour la deuxième fois, l’Union s’est plantée»

1 « Tout un symbole pour Toby Alderweireld… même pas nommé pour le titre de Footballeur Pro de l’Année ! »

Les Anversois ont démarré les Playoffs de la meilleure des manières et au final, ce titre est amplement mérité. Je ne m’attendais pas à cette fin de match, d’autant que je pensais que l’Union allait gagner contre Bruges. C’est symbolique, encore une fois, que ce soit Toby Alderweireld qui devienne le héros du club. Il est revenu en Belgique avec un certain statut, ce n’est pas forcément évident. Et dire qu’il n’est même pas nommé pour le titre de Footballeur Pro de l’année… Comme aucun Anversois, alors qu’ils ont réalisé le doublé ! C’est fou… Mais clairement, je pense que Toby Alderweireld sera l’un des favoris pour le Soulier d’or.