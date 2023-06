Le 5 juin 1983, Noah remportait Roland-Garros: «Le monde s’arrêtait quand Yannick jouait»

Ancien journaliste pour Tennis-Magazine, Yannick Cochennec (55) évoque la folle épopée du dernier vainqueur français de Roland-Garros, voici 40 ans. « C’était un combattant à la fois physique et mental, donc très dangereux sur terre battue ».

Désormais tourné vers le golf, Yannick Cochennec a été pendant 20 ans (1988 – 2007) et 70 Grands Chelems une des grandes plumes de Tennis-Magazine, le mensuel français qui faisait référence à une époque où internet ne prenait pas autant de place. Il n’était qu’un jeune lycéen de 15 ans à Carhaix, en Bretagne, au moment de l’exploit de Yannick Noah à Roland-Garros. Il s’en souvient comme « 50 millions de Noah » (c’était le titre de l’Equipe, le jour de la finaledu 5 juin 1983), mais il a tissé un lien particulier avec le joueur, puisqu’après avoir été un de ses fans, il l’a côtoyé par après en tant que journaliste. « Gamin, j’étais fan de Noah, avant même ses plus beaux exploits », raconte-t-il. « C’était d’abord lié à nos prénoms. C’est lui qui m’a éveillé au tennis, je lisais tout ce qu’on écrivait sur lui dans le Tennis-Magazine et, mine de rien, c’est un personnage qui aura eu un fameux impact sur mon existence… »