« Le Cauchemar de l'Union», «Désillusion»... la presse revient sur la dernière journée complètement folle des PO1

Ils étaient peu nombreux à imaginer à l’aube de la saison que l’Antwerp serait sacré champion de Belgique après avoir décroché la Coupe de Belgique. Dimanche, le Great Old, ce club au matricule 1, est redevenu le club Nº1 de football du pays après son partage à Genk (2-2) lors de la 6e et dernière journée des Champions Playoffs de la Jupiler Pro League. Il ne s’agit que du huitième doublé dans l’histoire du football belge. Le dernier remontait à 1996 avec le Club de Bruges. Cela méritait bien les honneurs de la presse belge…

De manière assez logique, ce sacre est indiqué en première page de tous les médias. Dans les éditions du groupe Sudinfo, on peut lire « L’Union passe encore à côté : l’Antwerp champion ». Dans Le Soir, on a opté pour une titraille assez similaire : « Le cauchemar de l’Union » en grand. Et, en plus petit : « Incroyable dénouement en D1 : l’Union, championne à quelques minutes de la fin, s’est écroulée dans les arrêts de jeu. Tout profit pour l’Antwerp, qui réalise le doublé Coupe-Championnat ».

À l’instar des journaux du groupe Rossel qui mettent le paquet avec une série de pages à ce sujet dans leur cahier sportif, la DH et l’Avenir reviennent également en long et en large sur cet incroyable dénouement en D1A. Dans la DH, on voit également en Une un joueur de l’Union déçu avec la titraille suivante : « Cruelle désillusion ». Et en sous-titre : « L’Union, renversée par Bruges dans les dernières minutes, offre le titre à l’Antwerp ».

Avant de se concentrer sur les médias du Nord du pays, petit coup d’œil sur la première page de l’Avenir. Cette fois, pas de photo de déception du côté de Saint-Gilles mais bien un beau cliché avec les Anversois portant le trophée du champion. « L’Union craque, l’Antwerp sacré » : tel est le titre principal. « Au terme d’une lutte palpitante et cruelle avec Genk et l’Union, les Anversois ont décroché le titre de champion de Belgique. Le premier doublé depuis 27 ans », tel est le sous-titre.

Si la déception unioniste est donc majoritairement mise en évidence en première page des médias wallons, c’est évidemment la joie anversoise qui abonde les Unes de la plupart des journaux flamands. La plus marquante est sans conteste celle de Gazet van Antwerpen. « Kampioen » est inscrit en grand. Le tout agrémenté d’une belle photo du Great Old avec le trophée. En ouverture de cahier, on retrouve pas moins de 16 pages au sujet de ce titre !

Avec un cliché de Toby Alderweireld, le héros de tout un peuple, plus heureux que jamais, Het Laatste Nieuws a également misé sur une Une mettant en évidence les champions en titre. Ce média insiste aussi sur le suspense qui a fait rage lors de cette dernière journée de compétition à la sauce belge.