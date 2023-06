Accident au plan incliné de Ronquières: une péniche est coincée (photo)

Une des portes permettant l’accès des bateaux au plan incliné de Ronquières est tombée samedi après-midi, indique lundi le SPW Mobilité et Infrastructures, confirmant une information rapportée par la RTBF. Le trafic fluvial sur le canal Charleroi-Bruxelles est depuis lors interrompu à cet endroit et devrait le rester plusieurs jours.

Le trafic fluvial est actuellement à l’arrêt sur le canal Charleroi-Bruxelles suite à l’indisponibilité des deux bacs du plan incliné. Le bac numéro deux est en travaux de rénovation depuis 2018 et ne permet donc pas la circulation des bateaux.

Des travaux de réparation sont prévus pour rétablir au plus vite le trafic fluvial via le bac numéro un. «Il est difficile de dire combien de temps cela va durer et comment on va procéder. Nos équipes sont mobilisées, mais les conditions d’approche sur cette zone sont délicates. Notre premier objectif est de libérer le bateau puis de rétablir le trafic. Cela risque en tout cas de durer plusieurs jours», confirme Sarah Pierre.